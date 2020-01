Matan a medallista mexicano en Ciudad Juárez

El mundo del deporte se encuentra de luto, luego del fallecimiento de Martín Alejandro Loera Trujillo, atleta mexicano de 18 años de edad y estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien destacó en el atletismo a nivel nacional e internacional.

El juvenil fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una plaza comercial en Ciudad Juárez. El lamentable acontecimiento se dio el pasado jueves.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se manifestó mediante un comunicado: “Lamentamos la muerte de nuestro estudiante y distinguido atleta. Una pérdida sensible para su familia y quienes somos parte de esta universidad”.

Por su parte, el rector Juan Ignacio Camargo Nassar, exigió a la autoridades dar con los responsables del asesinato. “Los universitarios nos solidarizamos con el dolor de la familia Loera Trujillo. La UACJ reclama mayor seguridad para los juarenses y particularmente para los jóvenes que integran la comunidad universitaria”.

Alejandro Loera siempre estuvo pegado al deporte. De inicio practicó Box, pero tuvo que abandonarlo por una lesión, por lo que incursionó en el atletismo, disciplina en donde destacó. En la Olimpiada Nacional 2018 consiguió dos preseas de oro en la prueba de 100 y 200 metros planos, en la categoría de 16-17 años.

