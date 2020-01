Maestros de educación Indígena amagan con paro indefinido

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.-Luego de marchar de la fuente de las 8 regiones al Zócalo de la ciudad, trabajadores del nivel de educación Indígena de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE), amagaron con ir a un paro indefinido de labores dado que no hubo respuesta de los gobiernos federal y estatal para el reconocimiento de la Dirección General de los Pueblos Originarios de Oaxaca.

Al concluir con su jornada de 72 horas y levantar el plantón que mantenían en el Zócalo de la ciudad, los docentes señalaron que trabajarán en la ruta para estallar el paro indefinido hasta lograr sus objetivos.

“Mientras no se logre el reconocimiento de la Dirección, la lucha va a continuar; vamos a seguir trazando la ruta para un paro indefinido”.

Según manifestaron en la jornada de miércoles a viernes participaron más de 14 mil docentes de este nivel, los que estarían paralizando las actividades educativas en caso de que no haya una solución a sus demandas.

Detallaron que el 30 de enero tendrán una reunión con diputados locales y ese día llevarán acciones.

Y es que después de esa fecha se programará una asamblea estatal de nivel, donde van a establecer fechas y acciones contundentes, incluyendo el paro para lograr que se cumplan sus demandas.

