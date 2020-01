Incrementa tarifa en ruta Tuxtepec-Valle, señalan que insumos aumentaron 300%

-A pesar del descontento de los usuarios afirman que este incremento ya estaba aprobado desde el mes de septiembre

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Con el inicio del nuevo año y a pesar de la llamada cuesta de enero, el servicio de transporte público “Líneas Unidas” de la ruta Tuxtepec-Valle Nacional decidieron incrementar el costo del pasaje un 15%, causando molestia entre algunos usuarios pues comentaron que no estaban conformes con esta situación pues aseguran que no habido gasolinazos en los últimos meses por lo que aseguran no comprender esta situación.

Por su parte Félix Contreras Pérez Presidente de la Línea Transporte Tuxtepec, señaló que esta medida se tomó desde el 3 de enero, ya que antes se había programado para el mes de septiembre del año anterior y manifestó que esta medida, se había pospuesto debido a la competencia desleal que existe con el servicio mixto de pasaje y carga, ya que el aumento no les favorecía en su momento y es por eso que decidieron aplicarlo al inicio de este 2020 con el aumento al salario mínimo.

Aun así Contreras Pérez externó que el costo del pasaje sigue estando por debajo de lo que cuesta, pues argumentó que para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta ruta debe tener un costo de 62 pesos en los 46 kilómetros que recorren diariamente sus unidades, sin embargo explicó que aumentaron solo 5 pesos el servicio, ya que el costo de los insumos y mantenimiento se incrementó un 300% y dijo que es lo que viene afectando a los concesionarios.

A pesar de esta situación, comentó que la SCT ya le había autorizado desde hace 7 años el aumento a este servicio, sin embargo, indicó que la competencia desleal con las camionetas solo han optado por incrementar gradualmente el costo del servicio en esta ruta.

Resaltó que se busca ir mejorando el servicio de transportes con salidas continuas para que los usuarios puedan llegar a tiempo a su destino, es por eso que añadió en su declaración que las corridas se incrementarán sobre todo en la hora pico.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario