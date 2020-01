Fortalece IEEPO educación bilingüe intercultural

-Es prioridad impulsar el desarrollo y revitalización de las lenguas originarias por lo que se promueven cursos, elaboración de materiales didácticos y publicaciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de enero de 2020.- En el compromiso con la educación bilingüe intercultural, así como de salvaguardar y promover la pluralidad étnica, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ha impulsado estrategias de capacitación, elaboración de materiales didácticos en lenguas indígenas y publicaciones de libros sobre pueblos originarios.

En la entidad, aproximadamente el 70% de las y los alumnos de Educación Básica en el medio indígena es hablante de alguna lengua originaria, por lo que como lo ha manifestado el director general, Francisco Ángel Villarreal, el Instituto privilegia e instrumenta políticas públicas incluyentes y con equidad, sin diferenciar la pertenencia de los educandos a un grupo étnico, ni su condición física y social.

A través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), en el tema de capacitación y el manejo de herramientas teóricas y metodológicas para atender estudiantes hablantes de lenguas originarias, durante el 2019 el IEEPO implementó una serie de cursos y talleres dirigidos a docentes, directores, asesores técnicos pedagógicos y supervisores de escuelas de educación inicial, preescolar y primaria que laboran en zonas indígenas.

Además, por vez primera, se realizó el Taller de formación docente en Pedagogía Inductiva Intercultural, dirigido a las y los maestros que no hablan una lengua originaria y prestan sus servicios en el medio indígena, actividad donde tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre su práctica docente y construir estrategias para atender a las niñas, niños y jóvenes bilingües y monolingües.

Otros temas que se impartieron fueron “Inclusión y Equidad Educativa: Estrategias para favorecer la Gestión Escolar en el Medio Indígena”, “Estrategias para la atención de alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación en educación indígena, asociadas o no a una discapacidad” y “Habilidades socioemocionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el medio indígena”.

También, en 2019 se desarrolló en las diferentes regiones del estado, el diplomado “Bases Lingüístico-Pedagógicas de las Lenguas Indígenas de Oaxaca”, con miras a la posterior creación de materiales educativos y libros de texto para educación indígena, con pertinencia cultural y lingüística, bajo la coordinación académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad México.

Por otra parte, en colaboración con diferentes instituciones como la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y el CIESAS, se ha logrado avanzar en la revisión de los lineamientos legales, académicos y lingüísticos para la elaboración de programas enfocados a la elaboración de materiales en lenguas originarias.

En publicaciones de libros, en el lapso de 2018 y 2019, fueron editadas obras entre las que se pueden encontrar diferentes informaciones sobre historias, educación, lenguas, culturas, creaciones literarias como: Los pueblos Bene xhon, Bëne xidza, Bene xan y Bini yetzi keriu (Zapotecos de la Sierra Norte), El pueblo Kytcheë cha´tnió (Chatino), El pueblo Ayuuk (Mixe), Álbum de recreación literaria bilingüe, Cantos en chinanteco y español, Zona escolar 112 de Santiago Jocotepec y Estructura de la Oración en el mixe de Tamazulapam, Oaxaca.

De gran importancia fue la participación de Educación Indígena en la Feria Internacional del Libro, que en los últimos dos años ha contado con la presencia de alumnos, docentes, madres y padres de familia, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a las actividades y acervos bibliográficos que ofrece este espacio.

De esta manera, el IEEPO consolida una educación intercultural e implementa estrategias que generen las condiciones a favor de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas de Oaxaca, establecidos en la Ley Estatal de Educación que reconoce la educación en todos sus tipos, niveles y modalidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario