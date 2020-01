Este sábado la JLCyA realizará recuento de trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Este sábado, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se realizará un recuento de trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca con el fin de declarar la inexistencia de huelga y continúen labores educativas en este subsistema educativo.

Manuel Cruz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca, sostuvo que la huelga que inició el 16 de diciembre pasado el gremio contrario, el Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos del Estado, es ilegal y por lo tanto interpusieron un recurso de inexistencia de huelga.

Según mencionó presentaron ante la JLCYA más de 40 actas certificadas por autoridades municipales que no hay suspensión de labores en los centros educativos o bien dan cuenta que no hay huelga.

Por ello, para mañana se citó a todos los trabajadores docentes para realizar un recuento general de la plantilla laboral, no para saber cuántos agremiados tienen las dos fracciones sindicales, sino para que emitan su voto respecto a si quieren huelga o no.

Dijo que lo que interesa es la educación de los jóvenes , toda vez que de debido a la indefinición de la huelga el curso intersemestral fue suspendido.

Mientras que de acuerdo con el calendario escolar, el próximo 20 de enero inician actividades en planteles y el 27 de enero se contempla iniciar las clases de manera formal del segundo semestre para 99 planteles con una plantilla de 4 mil 500 estudiantes, por lo que existe el riesgo para estos jóvenes.

