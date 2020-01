Por diferencias en MORENA, llama Dirigencia estatal a la unidad

-Empezarán con el proceso de rea filiación en todo el estado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca César Aquino, reconoció que hay diferencias al interior del partido, pero destacó que deben de consolidarse y mostrar unidad.

Dijo que como partido de izquierda hay diversos puntos de vista y opiniones, pero que es necesario que todos hagan un esfuerzo para ir superando y todos los que tienen un cargo público, estén a la altura y se consolide este proyecto.

Así mismo señaló que están recorriendo los municipios para informar sobre el proceso de esta re afiliación que van a empezar y así poder renovar la dirigencia, debido a que el año pasado no pudieron renovarla, debido a que muchos de los que participaron no estaban registrados.

Este proceso de re afiliación será en coordinación con el INE, y agregó que como órgano político, tienen un padrón en Oaxaca de 218 mil afiliados, pero en el INE solo aparecen unos 20 mil registros, por lo tanto se van a acercar a éstos para que se reafilien, y serán solo los que aparecen hasta agosto del 2018.

Así mismo anunció la llegada de la Presidenta del partido Yeidckol Polevnsky a la capital del estado, como parte de la ante sala del proceso electoral.

