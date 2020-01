Aprueba Congreso del Estado nueva denominación de la Sedesoh

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Congreso del Estado aprobó la reforma a los artículos 27, 37, 42 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que establece el cambio de denominación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) a Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca.

La reforma establece nuevas atribuciones que faculta a la Sedesoh a integrar y promover la corresponsabilidad de todos los sectores sociales en la política social del Estado y continuar las tareas con los responsables de los programas federales.

Esta disposición entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Las modificaciones tienen como fundamento incorporar el enfoque de bienestar, desarrollo sostenible, planeación participativa, atención a la población en pobreza extrema, la transversalidad y evaluación de los programas sociales a través de la ampliación del marco de actuación de la dependencia.

De igual forma, considera la adición de los principios de la Agenda 2030, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mejorar la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.

También, procura reforzar el seguimiento y evaluación de los programas sociales a través de mecanismos de control, seguimiento e innovación; lo que permitirá el fortalecimiento de la política social, para la erradicación de la pobreza en el estado.

Dentro de las nuevas atribuciones con las que contará la dependencia se encuentra, el fortalecimiento de acciones para la erradicación de la pobreza y la atención a grupos vulnerables a través del seguimiento, la instrumentación y coordinación interinstitucional.

Así como el reconocimiento y atención de la población afromexicana y la coordinación y ejecución de programas y acciones de atención al sector de ahorro y crédito popular.

En el ámbito de atención a zonas especiales, podrá diseñar y ejecutar programas para atender las zonas áridas, zonas rurales y la población marginada de las áreas urbanas, en coordinación con las distintas dependencias y ayuntamientos.

Además, colaborará en el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a fomentar la agroforestería, la productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural.

Asimismo, será responsable de integrar y promover la corresponsabilidad de todos los sectores sociales en la política social del Estado y coadyuvar en las tareas con los responsables de los programas federales.

Esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es el resultado de la revisión, evaluación y trabajo coordinado entre la Dirección de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de Consejería Jurídica, las comisiones de Administración Pública, Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto, así como la Sedesoh.

La aprobación de esta iniciativa, permitirá el desarrollo sustentable en el ámbito político, económico y social del Estado, vislumbrando el principio de desarrollo sostenible de la agenda 2030, estableciendo a la vez, una visión que pondere de manera primordial el bienestar de las y los ciudadanos, con total respeto del marco jurídico legal.

