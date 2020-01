Ángel Domínguez Escobar “El Andariego” revela buenas noticias para la Cuenca

-Está gestionando para que el proyecto de la carretera Usila-Valle Nacional pueda concretarse

Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- Para conectar a los municipios de San Felipe Usila y Valle Nacional se requiere de una inversión cercana a los veinte millones de pesos, el proyecto ya se encuentra en Caminos y Aeropistas de Oaxaca, por lo que se están realizando las gestiones correspondientes, para que este proyecto se concrete.

El Diputado Local por el Distrito 03 Ángel Domínguez Escobar, explicó que para lograr aterrizar este proyecto, se requiere de la apertura de un tramo del camino y la modernización de otro tramo, con esta carretera, los habitantes de Usila podrán hacer menos tiempo para ir a la ciudad de Oaxaca, además de beneficiar a los municipios que se encuentran entre Usila y Valle Nacional.

Y es que actualmente los usileños tienen que recorrer varios kilómetros para viajar a la capital del estado o a Tuxtepec, toda vez que tienen que pasar por Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán, en dónde se tardan alrededor de dos horas o más, debido al mal estado de la carretera, de ahí la importancia de que este proyecto carretero se logre aterrizar.

Para ello el legislador dijo que este proyecto lo está impulsando junto con el Diputado Local Fredie Delfín Avendaño y los presidentes municipales de Usila y Valle Nacional, además explicó que esta carretera además de acortar distancias, generará el desarrollo de los municipios de esa zona.

Finalmente Domínguez Escobar dijo tener confianza en que el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca impulsen este importante proyecto, sobre todo porque la entidad requiere que muchos de sus municipios tengan buenos accesos.

