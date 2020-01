Al menos dos fallecidos y cuatro heridos en un ataque con arma de fuego en un colegio de Torreón

Con fuente ActualidadRT

Un alumno disparó con un arma de fuego en un colegio privado en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México, con un saldo preliminar de al menos dos muertos y cinco heridos.

Los hechos ocurrieron en el Colegio Cervantes del Bosque, alrededor de las 8:30 horas, tiempo local.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, confirmó que un niño de 12 años de edad, alumno de sexto grado, llegó al colegio con dos armas cortas y abrió fuego contra la maestra y algunos compañeros. Hasta el momento se reportan cinco heridos.

Asimismo, el director de Seguridad Pública de Torreón, Primo Francisco García, señaló que el niño que disparó no tenía antecedentes de mala conducta. “Lo que sabemos es que era un niño destacado, con buenas calificaciones y que no daba ningún problema en la academia”, dijo a medios locales, a las afueras del plantel.

Información en proceso.

