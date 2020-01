El volcán Popocatépetl registra una explosión y las autoridades emiten alerta amarilla

Las autoridades mexicanas emitieron una alerta Amarillo Fase 2 tras una nueva explosión del volcán Popocatépetl, situado cerca de Ciudad de México.

El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), que depende de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que la explosión se produjo a las 06:33 horas (tiempo local) de este jueves 9 de enero.

La detonación generó contenido moderado de ceniza, con una columna de humo de una altura de tres kilómetros, con dirección noreste.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al volcán.

El nivel de alerta amarillo fase 2 significa que puede haber actividad eruptiva con emisión de una pluma de vapor de agua y gas, ligera caída de ceniza en áreas cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes hasta algunos kilómetros de distancia del cráter, posibilidad de flujos de lodo o escombros de corto alcance, sin la necesidad de requerir una evacuación.

Las recomendaciones para esta fase, en caso de caída de ceniza, son cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca; limpiar ojos y garganta con agua pura y utilizar lentes de armazón al evitar lentes de contacto para reducir la irritación ocular.

También se recomienda cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.

