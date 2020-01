Trump obtiene ‘victoria’ legal en los tribunales para su muro con México

Con fuente El Financiero

El Gobierno de Estados Unidos ganó este jueves un recurso una decisión a favor de las autoridades judiciales de ese país para construir una de las secciones más grandes del muro construido en la frontera con México, aseguró el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el mandatario, esta decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.

“Cuatro mil millones de dólares. ¡Todo el muro está en construcción o se están haciendo los preparativos para comenzar a construirlo”, publicó.

Trump hizo parte central de su campaña la promesa de construir una barrera en la frontera con su vecino del sur con el objetivo de reducir el número de inmigrantes que llegan a México.

