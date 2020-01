Trump busca diálogo, pero amenaza a Irán

Aunque en un mensaje a la nación estadunidense el presidente Donald Trump aseveró que buscará el diálogo con Irán, tras el ataque a dos bases militares de Estados Unidos en Irak, también insistió en que los iraníes nunca tendrá un arma nuclear y presumió el gran equipamiento militar de su país.

Subrayó que las fuerzas estadunidenses están preparadas para cualquier escenario. No obstante, dijo que el hecho de que tengan un gran equipo militar no significa que deban usarlo.

“Las fuerzas armadas estadunidenses son más fuertes que nunca. Nuestros misiles son grandes, poderosos, precisos, letales y rápidos”, afirmó.

El mandatario anunció sanciones económicas para Irán y resaltó que Estados Unidos ha logrado la independencia energética, por lo que no necesita del petróleo de Oriente Medio.

Indicó que tras los ataques a sus instalaciones, parece que Irán se retira, lo que calificó como bueno para todas las partes interesadas y para el mundo.

Más tarde, dos misiles cayeron en la Zona Verde de Bagdad, donde se ubica la embajada de Washington, sin que se reportaran daños.

Al respecto, el presidente López Obrador declaró que el gobierno de México tendrá una postura neutral ante el conflicto entre EU e Irán y planteará el diálogo para la solución de controversias.

El atentado ocurrió cinco días después de que Trump ordenó abatir al general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero.

Además, sostuvo que Irán nunca tendrá un arma nuclear mientras él sea presidente de Estados Unidos.

“Irán ha sido el principal patrocinador del terror y su búsqueda de armas nucleares amenaza al mundo civilizado”, agregó.

Aseveró que buscará el diálogo.

El mandatario aprovechó el mensaje para destacar los logros de su administración.

“Estados Unidos ha logrado la independencia energética. Somos el productor número uno de petróleo y gas natural en todo el mundo. Somos independientes. No necesitamos el petróleo de Oriente Medio”, dijo.

Además pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se involucre en los asuntos de la región. El secretario general, Jens Stoltenberg, respondió que está dispuesto a colaborar.

Por su parte, la cancillería iraní acusó a la organización de justificar a Estados Unidos por el homicidio de Soleimani, lo que es contrario al derecho internacional.

