Subirá UMA a $86.88; pegará en costos de trámites y multas

Con fuente Milenio

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se utiliza para calcular multas, impuestos, prestaciones y créditos hipotecarios antes calculados en Veces Salario Mínimo (VSM), subirá para 2020 a 86.88 pesos, desde un valor anterior de 84.49 pesos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que con el aumento, que entra en vigor el 1 de febrero, el valor mensual de la UMA será de 2 mil 641.15 pesos y su valor anual de 31 mil 693.80 pesos.

La UMA se creó en 2016 para la desindexación del salario mínimo, con el objetivo de que cuanto éste aumentara, no se afectara en el pago de las obligaciones fiscales. Inegi la actualiza cada año.

