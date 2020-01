Se suma Oaxaca a macro simulacro el 20 de enero

Para fomentar entre la ciudadanía la cultura de la protección civil y fortalecer la capacidad de reacción de las unidades internas y brigadas de apoyo ante la posibilidad de un fenómeno perturbador, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Subdirección de Protección Civil, se sumará al Macro Simulacro Nacional 2020, por lo que invita a la población a participar en este ejercicio que se realizará el próximo 20 de enero.

El Subdirector de Protección Civil municipal, Porfirio Díaz Rodríguez, detalló que se busca concientizar a las y los oaxaqueños en torno a una cultura de la prevención ante la posible ocurrencia de algún movimiento telúrico en la ciudad capital, para lo cual se trabaja en estrecha colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil; explicó que el ejercicio representa una oportunidad para afinar los planes de asistencia a favor de la ciudadanía y la capacidad de respuesta de la población.

El funcionario municipal explicó que el macrosimulacro se llevará a cabo a las 11:00 horas del lunes 20; consistirá en un supuesto movimiento telúrico cortical de magnitud 7.0 grados, con epicentro en el Estado de México y una profundidad de 8 kilómetros.

Además, resaltó que la ciudadanía debe estar atenta a las recomendaciones e indicaciones que emitan Protección Civil Municipal y la Coordinación Nacional de Protección Civil, con la finalidad de contribuir a garantizar la capacidad de reacción de la comunidad capitalina ante cualquier eventualidad sísmica.

Asimismo, el Subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento insistió y exhortó a las y los pobladores de la capital a estructurar un Plan Familiar de Protección Civil, ya que este permite contar con conocimientos sobre la seguridad de la vivienda, así como fijar rutas de escape y reconocer las necesidades específicas de cada integrante de la familia para reaccionar de mejor manera ante una eventualidad.

Finalmente, Díaz Rodríguez aconsejó a la población llevar a cabo evaluaciones posteriores respecto a la actuación observada por cada integrante del hogar, así como de las y los empleados que laboran en dependencias de gobierno y de instancias privadas para conocer, valorar y corregir errores y afrontar de la mejor manera un fenómeno sísmico real.

