“Regresar a lo de antes”, dicen los comerciantes para evitar uso de bolsas y unicel

-Las bolsas de papel, el morral y hasta el cucurucho son algunas de las opciones

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Bolsas de papel, el típico morral, la bolsa reciclable y hasta los tuppers, son unas de las tantas opciones que a partir de este año tanto los comerciantes y los consumidores tendrán que aplicar, esto tras la medida para cuidar el medio ambiente en el estado de Oaxaca, porque a partir de julio está prohibido el uso de desechables de unicel, popotes y bolsas de plásticos.

Y es que se había dado un plazo y para las grandes y medianas empresas terminó, pero ahora les dieron una prórroga de seis meses, mientras tanto los pequeños comerciantes están buscando opciones para evitar el uso del plástico y el unicel, y aseguran que hay que regresar a lo de antes.

Este medio de comunicación se dio a la tarea de platicar con algunos comerciantes, los que se dedican a la venta de frutas y verduras, señalaron que están pensando en ofrecer sus productos en bolsas de papel en caso de que los clientes no lleven sus bolsas, pero también están pensando en envolver algunas verduras o frutas en los conocidos “cucuruchos”.

Otros comerciantes han optado por vender las bolsas y con esto obligar a los clientes a llevar las suyas; pero hay vendedores que se dedican a la venta de alimentos y productos perecederos como carne, que han pensando en pedirle unos tuppers a los consumidores, debido a que no pueden poner estos productos en bolsas de papel.

Estas medidas que ya están optando algunos comerciantes han molestando a la ciudadanía, que en ocasiones les exigen bolsas, pero además aseguran que el deja de dar bolsas va a provocar que sus ventas bajen.

Los comerciantes están pidiendo a las autoridades que les presenten algunas alternativas y así ellos puedan ponerlas en marcha.

