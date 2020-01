Pide Murat a ex diputado Juan Vera se presente ante la justicia por caso de saxofonista

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, pidió al ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Vera Carrizal, acusado de haber ordenado el ataque con ácido en contra la Saxofonista María Elena Rios, “presentarse ante la Fiscalía General de Justicia (FGJO) y aclarar su participación”.

El mandatario dejó en claro que “se aplicará la Ley, de cualquier forma”, y el que calla otorga” advirtió.

A través de una estación de radio local, el mandatario dejó en claro que en el caso de la saxofonista no habrá impunidad y consideró urgente y necesario que todas las personas señaladas salgan aclarar si fueron parte o no, más allá de la ley, “ahí se ha hecho un señalamiento público en contra de Juan Vera Carrizal, debe salir aclarar, si estuvo o no implicado mas allá de la ley.

“La ley va aplicarse, pero yo veo que el silencio otorga y creo que hay que entrarle”.

En tanto el empresario y ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Vera Carrizal, se encuentra escondido y ha guardado silencio, ante el señalamiento que hay en su contra de ser el autor intelectual de ordenar un ataque de ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos.

Para ganar tiempo y evitar su captura, el sospechoso de la agresión, a través de su defensa, un despacho de la Ciudad de México, pagó un amparo de 3 mil 500 pesos ante el juzgado cuarto de distrito que tramitó desde el 27 de diciembre y le fue cedido el 28 del mismo mes.

Con la resolución a su favor, logró ganar tiempo para abandonar el municipio de Huajuapam de León y huir a la Ciudad de México, o el municipio de Silacayoapam de donde es originario y ahí tiene un rancho.

En Huajuapam de León, tiene una residencia, donde vive aún su esposa y sus hijos, en el municipio tienen bajo propiedad, un consorcio comercial, un estación de radio y una gasolinera.

En la ciudad de Oaxaca, tiene otra propiedad, en una zona exclusiva y es copropietario de tiendas de venta de artículos de conveniencia.

Juan Antonio Vera Carrizal fue diputado local en la 63 Legislatura, 2016-2018, propuesto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aunque se integró a la fracción parlamentaria del PRI.

De acuerdo con su biografía en el archivo del Congreso de Oaxaca, nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca, el 23 de junio de 1963. Con 56 años, Juan Antonio Vera Carrizal es casado, católico y tiene tres hijos en su familia.

Estudió la licenciatura en español en la Normal Superior de México, sin ejercer la profesión, ya que se ha dedicado la mayor parte del tiempo a sus empresas, la mayoría con presencia en la región Mixteca de Oaxaca.

Ha sido presidente municipal de Silacayoapan, presidente de la Unión de Gasolineras del Estado de Oaxaca, presidente de la Fundación Vera, director general de Corporativo Vera y recientemente incursionó en una empresa radiodifusora.

En en el mes de octubre, Juan Vera Carrizal se deslindó públicamente del hecho.

Aceptó que conocía a la artista María Elena Rios, pero que él no tenía nada que ver en su ataque.

“María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos una amistad, pero eso no implica nada.

Si tienes un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas.

Que la Fiscalía investigue y que capturen a la persona que hizo el atroz hecho”, aseguró el ex político en su versión en un programa de radio local 88.5 FM de su propia radiodifusora.

En el expediente hay un señalamiento de los familiares y de la victima en contra del empresario.

“Nosotros sabemos que fue él, su nombre es Juan Antonio Vera Carrizal, él es un ex diputado, gasolinero y empresario”, dijo Silvia,

“Él agrede a mi hermana porque se inició una relación laboral; segundo porque se inició una relación de noviazgo, pero que terminó por las agresiones y machismo del señor.

La hostigaba, le decía que de músico y de muerta de hambre no iba a salir; que regresara con él y que la iba a tratar como princesa porque los músicos aparte de drogadictos y borrachos no tienen en qué caerse muertos y que por ese camino iba”, describió.

Pero no solo eso, cuando la joven se negó a volver con él, comenzó a hostigarla y a insultarla con mayor agresividad:

“Le decía que ella era una zorra, una cualquiera, que tenía relaciones con varios hombres, incluso le llamó a mi mamá y le inventaba que se acostaba con varios hombres.

Incluso cuando estaba en el hospital, le mandaron un mensaje con las mismas palabras que este sujeto (Vera Carrizal) le decía, y aseguró que sino le bajaba en sus declaraciones la iba a matar cuando saliera del hospital”, dijo Silvia.

El pasado 25 de diciembre fueron detenidos los dos autores materiales del ataque de ácido en contra de la saxofonista, quienes aceptaron que recibieron dinero para cometer la agresión y que las persona que les pago les dio la botella de ácido para atentar contra María Elena Ríos.

En la indagatoria de la Fiscalía de Justicia Juan Vera Carrizal está en calidad de sospechoso del ataque, por lo que se ordenaría a través de un juez una orden de restricción para que no abandone el país, ni el estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario