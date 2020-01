Ombudsman y periodistas suman esfuerzos para garantizar seguridad de comunicadores

-Refrenda Rodríguez Alamilla compromiso con la defensa y protección del gremio periodístico

Oaxaca, Oaxaca.- Al reunirse con directivos del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. Capítulo Oaxaca para establecer, a petición de éstos, una agenda de trabajo conjunta, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, refrendó su compromiso con la libertad de expresión, el derecho a la información, así como en la defensa y protección de las y los periodistas.

El ombudsman compartió la preocupación expresada por los comunicadores ante el asesinato de nueve periodistas cometidos en Oaxaca durante los últimos años.

Expuso también que, en el último quinquenio, la DDHPO ha efectuado 253 investigaciones derivadas de quejas y/o Cuadernos de Antecedentes (CA) relacionados con violaciones a los derechos de periodistas en la entidad.

En tanto, los directivos de dicha agrupación, presidida por Luis Ramírez, manifestaron que la agresión hacia los representantes de los medios de comunicación se inicia desde el momento en que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno niegan información, por lo que es primordial que los funcionarios públicos de los diversos niveles cumplan con la obligación constitucional de informar a la sociedad.

En la reunión donde estuvieron presentes los periodistas Luis Ramírez, presidente; Genaro Altamirano, secretario de Organización; Miguel Ángel Schultz, secretario de Relaciones Públicas y Yolanda Pérez Ojeda, secretaria de Difusión, el ombudsman precisó que detrás de cada número de expediente está una persona y/o una familia, así como el intento de silenciar a las y los comunicadores.

Rodríguez Alamilla respaldó la propuesta de los comunicadores de sumar esfuerzos con el gremio periodístico de todo el estado de Oaxaca.

Detalló que en 2015, ante la Defensoría se presentaron 12 expedientes de queja e iniciaron 31 CA; mientras que en 2016 se registraron 38 quejas y la Defensoría inició de oficio 49 cuadernos.

En 2017, el órgano autónomo abrió 27 expedientes y 36 cuadernos de antecedentes. Asimismo, en 2018 se presentaron 11 expedientes de queja e iniciaron 27 cuadernos de antecedentes; en tanto que en 2019 se iniciaron siete expedientes de queja y 15 cuadernos de antecedentes.

Indicó que del total de quejas atendidas por la Defensoría, las autoridades más señaladas son: ayuntamientos, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Congreso del Estado y finalmente el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Por su parte, los periodistas propusieron una agenda de trabajo que implique la profesionalización del gremio en materia de derechos humanos, así como la apertura para discutir las problemáticas en el rubro de seguridad, acceso a la justicia y crear un andamiaje legal que garantice la seguridad de los comunicadores, y el derecho a la información, la libertad de expresión y el respeto a la vida privada, lo cual se hará de manera conjunta con el órgano autónomo.

El ombudsman aseguró que la Defensoría acompañará a las y los periodistas en todo momento para buscar mejores condiciones en el ejercicio de su labor, debido a que su aporte social es fundamental en la construcción de una sociedad democrática.

La institución, concluyó, tiene identificados cuatro ejes de acción: seguridad y reacción inmediata ante situaciones de crisis; justicia y acompañamiento; impulsar una cultura de dignificación y respeto del trabajo periodístico, así como coadyuvar con la profesionalización de las y los comunicadores.

