Lesión de Joaquin Phoenix en Joker desata debate en redes sociales

Con fuente Cinepremiere

Joaquin Phoenix ha sido uno de los temas de conversación más importantes en redes sociales después de llevarse a casa el Globo de Oro como Mejor actor en una película de drama por su interpretación de Arthur Fleck en Joker. Aunado a las reacciones ante su discurso de aceptación, los internautas han debatido y bromeado sobre un tuit que destaca la lesión en la rodilla que sufrió el actor durante el rodaje como motivo de su triunfo.

La publicación original compartida por la cuenta @jokercents en Twitter, destacaba los reportes en los cuales se sugiere que Joaquin Phoenix se habría dislocado legítimamente la rodilla al filmar la escena donde Arthur Fleck patea con fuerza la basura en un ataque de ira tras ser despedido. De acuerdo con el tuit, esto sería mérito suficiente para que el actor nacido en Puerto Rico resultará ganador del Globo de Oro.

«Joaquín se dislocó la rodilla mientras filmaba esta escena en Joker. Denle el Globo de Oro».

Como era de esperarse, los usuarios de la red social han sido citado, comentado y tuiteado cientos de veces esta publicación. Algunos han ironizando sobre las ‘proezas’ que otros histriones han realizado para merecer alguno de los galardones más importantes de la industria fílmica, mientras otros sólo han acotado que el hecho de que un actor sufra un accidente durante una producción no significa que merezcan un reconocimiento.

