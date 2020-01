Guerreros Tuxtepecanos realiza boteo para continuar recaudando fondos

-El recurso es para seguir apoyando a los niños que están en tratamiento contra la leucemia

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Los gastos que genera ir a la ciudad de Puebla para que los niños reciban su tratamiento contra la leucemia son muy altos y lamentablemente quiénes lo padecen, son en su mayoría personas de escasos recursos.

Por ello Guerreros Tuxtepecanos inició el 2020 con un boteo para recaudar fondos y así ayudar a las familias de los niños que forman parte de esta agrupación y es que la mamá de Dilan, un niño de dos años y medio que padece leucemia, dijo que se gasta en cada viaje a Puebla alrededor de dos mil pesos, tan sólo en el pasaje, ademas del gasto que se tiene por hospedaje y alimentos.

Además los días que permanecen en ese lugar son indefinidos, pues depende de lo que les diga el doctor, en ocasiones mencionó que se han quedado varías semanas, por ello piden el apoyo de la ciudadanía para que cooperen cuando los vean realizando alguna actividad.



