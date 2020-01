Grupo de habitantes de Santiago Xanica toman oficinas del TEEO

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Santiago Xanica tomaron las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) con personal en su interior, en demanda de que no avalara el fraude electoral que se cometió en esta localidad, donde resultó electa Aída Hernández Moreno.

Ismael Cruz López , portavoz de los inconformes, exigió que no se valide el proceso de elección de autoridades, pues no hubo participación de los más de mil ciudadanos de la cabecera y sus agencias, pues asegura que todo se trató de una simulación para favorecer a Aida Hernández.

“Se trató de una elección fantasma nunca hubo elección, ya que quien resultó electa manipuló todo a su conveniencia para resultar electa sin el aval de los habitantes del municipio”, dijo.

Según explicó el 20 de octubre del año pasado se convocó a la asamblea de elección, pero a falta de condiciones el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana suspendió el proceso e informó que se daría una nueva fecha.

Sin embargo el 21 de octubre, Aída Hernández realizó una asamblea en la agencia de San Felipe Lachío, donde se autonombró como presidenta municipal de Santiago Xanica y con el aval del IEEPCO pretenden validar el supuesto fraude.

Por eso, mencionó, que interpusieron dos impugnaciones y esperan la resolución inmediata porque no permitirán se vulneren sus derechos electorales como pueblo indígena.

Advirtieron que de no haber respuesta podrían iniciar acciones de protesta en la capital del estado, donde no descartan bloqueos en diversos puntos.

