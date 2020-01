Excandidata de Silacayoapan, denuncia públicamente al IEEPCO por no reconocer su triunfo

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Lourdes González López, ex candidata a la presidencia municipal de Santiago del Río Distrito de Silacayoapan región de la Mixteca, se abrió paso entre los manifestantes frente a palacio de Gobierno para denunciar a las autoridades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) por no querer reconocer su triunfo, pese a que la denunciante señaló que ganó por las buenas en asamblea celebrada el pasado diciembre 2019.

Detalló que la elección que le dio el triunfo se desarrolló en tiempo y forma, cumpliendo los lineamientos propios de los sistemas normativos internos, convirtiéndola así en la primera mujer electa como presidenta municipal.

También refirió que en una primera asamblea celebrada el pasado mes de noviembre de 2019, se le negó el derecho a participar y violentando su derecho político por razón de género.

“Nuestro expediente no fue estudiado a fondo por parte de la autoridad electoral, desconocemos si factores políticos o económicos tuvieron injerencia para la validación de esa asamblea, lo que es real es la falta de compromiso y legalidad por parte de los consejeros” refirió.

Agregó, “en estos momentos tengo un sentimiento de impotencia, descontento y decepción por el actuar de las instituciones por respaldar elecciones apócrifas.

También llamó a su pueblo a denunciar los atropellos y violaciones a sus derechos políticos electorales, ya que en ocasiones el pueblo indígena no es tomado en cuenta y sólo las personas con poder económico y político, son quienes deciden el rumbo del pueblo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario