Este año, buscan que en vivero se siembren unas 250 mil plantas

-La Fundación Harp Helú se encargará de sembrar las plantas y el ayuntamiento debe de reactivarlo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Regidora de medio Ambiente Teresita Ahuja, dijo que esperan que en este año se rehabilite el vivero de alta tecnología ubicado en el parque industrial, debido a que desde hace varios años ha estado sin operar.

Este vivero está diseñado para producir un millón de plantas que abastecerían no únicamente a Tuxtepec, sino a toda la región de la Cuenca del Papaloapan y por el momento esperan empezar con 250 mil plantas tropicales, como parte de una primera etapa

Puntualizó que la Fundación Harp Helú les va a apoyar sembrando plantas en este vivero, pero deben ellos como autoridades tienen el compromiso de condicionarlo y para esto, les pidieron una barda perimetral, la instalación eléctrica, y una vez que estén sembrando las planas les tienen que brindar agua.

Dijo que ya tienen el material para empezar con lo que les corresponde como autoridades, y calculan que en el mes de marzo esté listo, para que la Fundación Harp Helú empezar a sembrar las plantas para que en el mes de julio en la temporada de lluvias empiecen a cosechar.

Este vivero está en lo que se llama el parque industrial, sin embargo a pesar de que ya funcionaba fue olvidado y lo que provocó que se robaran parte del material que utilizan, pero esperan que en este año se rehabilite.

