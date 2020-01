En este 2020 insistirá sindicato democrático en tener instalaciones propias

-Van a tener nuevas oficinas, pero también son instalaciones que rentan

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Titular del Sindicato Democrático Zeferina Esteban Julián señaló que seguirán insistiendo para que tengan sus instalaciones propias, debido a que actualmente siguen pagando renta.

Y es que contaban con una oficina sin embargo como el espacio era muy reducido para los que integraban la dirigencia, buscaron un espacio más amplio, pero siguen rentando, y lo que quieren es ya tener sus nuevas instalaciones, que los ayuden a disminuir los gastos de la renta.

Sin especificar cuánto invierten en renta al año, dijo que ya tienen un terreno para sus oficinas y está en la ampliación el Trigal, pero lo que buscan es que el gobierno municipal les otorgue otro predio, que esté más cerca y sobre todo que tenga las garantías de seguridad.

Pero a pesar de que ya cuentan con su predio les faltaría invertir en la construcción de las instalaciones.

Así mismo, puntualizó que en marzo se lanzará la convocatoria para integrar la nueva dirigencia y en abril se lleve a cabo la asamblea para el cambio de ésta.

