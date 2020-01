Conflicto en escuela del sureste lo originamos nosotros y nosotros lo resolveremos: Sección 22

La escuela en cuestión tiene una clave de educación primaria general y no indígena como algunos pretenden que sea

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El conflicto que se generó en la escuela primaria “Benemérito de las Américas” del fraccionamiento el sureste primera etapa se originó por conflictos al interior de la sección 22 y será la propia gremial la que deberá resolverlo, afirmó el Representante Regional del Sector Centro Servando Amador Cavanzo.

Señaló que la disputa que existe en el plantel es por conflictos entre niveles educativos, principalmente el de primaria general y educación indígena, dicho conflicto se generó en el año 2016, Amador Cavanzo señaló que ya dieron aviso a los niveles educativo correspondientes para resolver esta problemática.

El líder sindical comentó que este problema se originó por algunos profesores que en su momento fueron señalados de cometer irregularidades, mismos que fueron removidos, sin embargo en esa ocasión ingresaron profesores del nivel de educación indígena, en el 2019 el nivel de primaria general retomó las instalaciones del plantel y en este inicio del 2020, nuevamente los docentes de educación indígena pretenden retomar las instalaciones.

Además dijo que el plantel tiene una clave oficial de nivel de primaria general, sin embargo por el conflicto en el 2016, salieron los profesores de ese nivel para que ingresaran los de educación indígena, esto a petición de una parte de la población.

