Avión ucraniano fue derribado por Irán, sospechan autoridades de EU

Con fuente Publimetro

El avión ucraniano que se estrelló a las afueras de Teherán, capital de Irán, fue golpeado por un sistema de misiles antiaéreos, señalan este jueves medios estadounidenses citando a fuentes de inteligencia.

El vuelo 752 de Ukraine International Airlines, un Boeing 737–800 –que viajaba con destino a Toronto, Canadá, vía Kiev– dejó de transmitir datos el martes minutos después del despegue.

Esto ocurrió poco después de que Irán lanzó misiles en las bases militares que albergan a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la vecina Irak.

Se cree que el avión fue alcanzado por un sistema de misiles tierra-aire Tor-M1 construido en Rusia, conocido por la OTAN como Gauntlet, dijeron a Newsweek un funcionario del Pentágono, un alto funcionario de inteligencia estadounidense y un funcionario de inteligencia iraquí, quienes no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.

De acuerdo con la publicación, la evaluación del Pentágono es que el incidente fue accidental. Los sistemas antiaéreos de Irán probablemente estuvieron activos después del ataque con misiles del país, que se produjo en respuesta al asesinato por parte de Estados Unidos del general Qassem Soleimanide, comandante de la Fuerza Revolucionaria Quds.

Hasta el momento, ni el Comando Central de los Estados Unidos ni el Consejo de Seguridad Nacional o del Departamento de Estado han confirmado estos informes, sin embargo, el presidente Donald Trump hizo referencia al asunto en una conferencia en la Casa Blanca.

“Bueno, tengo mis sospechas. No quiero decirlas porque otros también tienen sospechas. Es una tragedia. Alguien del otro lado pudo haber cometido un error. Nosotros no, no tiene nada que ver con nosotros. Algunas personas dicen que fue una falla mecánica, yo no lo creo. Pienso que en algún momento revelarán la caja negra”.

De las 176 personas a bordo, 82 eran iraníes, 63 canadienses y 11 ucranianos (incluidos nueve tripulantes), junto con 10 ciudadanos suecos, siete afganos y tres alemanes. Ninguno sobrevivió.

