Ángel Domínguez Escobar “El Andariego” revela buenas noticias para la Cuenca

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En plan grande el diputado del Distrito III con cabecera en Loma Bonita, Ángel Domínguez Escobar “El Andariego”,

detalló los trabajos carreteros que se iniciarán en breve, entre ellos conectar San Felipe Usila con Valle Nacional, con una inversión superior a los 20 millones de pesos, y cerca de los cinco kilómetros.

El diputado morenista, precisó que desde el año pasado acompañado de su colega de Partido Freddye Delfin así como las autoridades municipales, levantaron la voz y se tocaron las puertas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), para impulsar el tema del Camino, por tanto precisó que para este año 2020 la dependencia ya lo tiene proyectado.

Se dijo contento de que sus paisanos tengan una carretera que acorte la distancia a la capital oaxaqueña y promueva el desarrollo de la Chinantla.

Insistió en que no quitarán el dedo del renglón e insistirán a los tres ordenes de gobierno, para que se dé la priorización de las necesidades del pueblo de la Cuenca del Papaloapan y sean atendidos los puentes y caminos que desde hace años se viene gestionando.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario