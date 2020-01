Toman protesta directores del H. Ayuntamiento de Chiltepec

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- Este martes el Presidente Municipal de San José Chiltepec Martín García Hernández y Regidores del H. Ayuntamiento, tomaron protesta a los ahora Directores que ejercerán actividades durante el año 2020.

El Presidente Municipal encomendó a los directivos realizar sus labores siempre sirviendo a la ciudadanía y brindando la mejor atención.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario