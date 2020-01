STEUABJO emplaza a huelga para el primero de febrero

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) iniciaron este miércoles movilizaciones por el emplazamiento a huelga hecho a la máxima casa de estudios, para el próximo primero de febrero.

En el marco de la segunda plática conciliatoria, los sindicalizados partieron en marcha de Avenida Universidad hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), para exigir se den respuestas concretas a la revisión contractual que toca este año para la gremial y se evite la parálisis de la UABJO.

Julio César Mora, secretario de Organización del STEUABJO, sostuvo que entre sus principales demandas se encuentra la atención de las diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, además del otorgamiento de 60 plazas, así como espacios laborales donde las autoridades educativas han ampliado infraestructura.

Además de pendientes de jubilaciones que no se otorgaron en 2019, que son necesarias para los trabajadores que entregaron su vida a la institución educativa.

De acuerdo con César Mora, existe apertura al diálogo y sensibilidad por parte del STEUABJO por lo que quieren que los acuerdos que se lleguen a generar se materialicen y no quede solo en promesas.

Indicó que están conscientes de la situación complicada y financiera por la que atraviesa la máxima casa de estudios, pero piden muestra de voluntad por parte del rector, Eduardo Bautista Martínez.

“Esta movilización que vamos a realizar es pacífica, no contemplamos bloqueos aun pero no descartamos el incremento de nuestras protestas”.

Comentarios

