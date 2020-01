Sin fecha para las comparecencias

-Sin acuerdos entre las bancadas o el acuerdo será la dilación y dejar que se enfríen las aguas revueltas al interior del gabinete muratista.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- No tuvo eco la proposición con punto de acuerdo del Diputado César Enrique Morales Niño del Partido del Trabajo, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba las comparecencias de las Secretarías y Dependencias Públicas del Estado agrupadas en los 5 ejes rectores previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y en el Tercer Informe de Gobierno, incluida la Consejería Jurídica.

En este sentido Morales Niño, refirió que suman ya más de 60 días desde el tercer informe del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa y las comparecencia de los funcionarios no avanza, pese a que ya se aprobó el paquete fiscal 2020 y que aún no saben en qué y cómo se gastaron el presupuesto 2019.

El diputado petista precisó que lo urgentemente al momento son los problemas de inseguridad, del campo, el transporte, desarrollo social que están afectando al estado, y que es prioritario atenderlo de manera integral, toda vez que de nada sirve mandar a traer a la cabeza del sector para que explique la situación que atraviesa Oaxaca, si termina echándole la culpa al funcionario de la administración anterior.

Pasadas las 15:30 horas concluyó la primera sesión ordinaria de este año del pleno del congreso local, sin embargo, no fue abordado el tema del calendario de las comparecencias; será hasta la próxima semana, según explica el diputado Presidente de la JUCOPO Horacio Sosa Villavicencio.

Sosa Villavicencio precisó que será la próxima semana en la que se dará a conocer el calendario de las comparecencias, ante esto señaló que se les vino la navidad, la aprobación del presupuesto y reconoció que les ganó el tiempo.

“La comparecencia será ante el pleno y no acudirán todas las secretarías, sólo las más notables como son SEFIN, SINFRA, IEEPO y los órganos autónomos como La Fiscalía General serán llamados en su momento, y dejó en claro que éstas serán sin las porras acostumbradas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario