Se va guardia nacional a las calles, se enfocará en la cercanía de la gente

-Darán prioridad a la proximidad social

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Comandante de la Policía Municipal José Manuel Bautista Torres, dijo que siguen los operativos por parte de las diversas fuerzas de seguridad, enfocándose en la proximidad social en donde se verá a los elementos de la Guardia Nacional realizando recorridos a pie.

Y es que desde el año pasado se enfocaron en que los elementos de las diversas corporaciones, especialmente la policía municipal se acercara a la población, y ahora se van a sumar los elementos de la guardia nacional.

“siguen los operativos, la proximidad social, principalmente en los bancos y comercios, así como en los comercios ambulantes, visitándolos y caminando”.

Agregó que se enfocarán en los recorridos a pie, y que por esta situación se verá más frecuentemente a los elementos de la guardia nacional.

En cuanto al operativo Guadalupe-Reyes, dijo que terminó en saldo blanco y que las detenciones que hubo fueron por faltas administrativas; además de que todos los elementos se concentraron en los bancos, así como en el centro principalmente en donde se concentró la mayoría de las personas.

