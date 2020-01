Maestros de Telebachilleratos forman frente de organizaciones y encabezan protesta para exigir un techo presupuestal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Al menos unas 70 personas quienes dijeron ser integrantes de la Unión Nacional de organizaciones Sociales y Sindicatos (UNOSS) y de la Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CIPA), bloquearon la avenida Juárez frente a la Casa Oficial por espacio de dos horas complicando el tráfico en la zona luego del regreso a clases tras el período vacacional decembrino.

A decir de Celestino Jiménez Aparicio, representante nacional del frente único de trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios, detalló que en coordinación con otras organizaciones es para pedir una audiencia directa con el gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, para hacerlo cumplir los acuerdos firmados en minutas mismas que tiene que ver con un techo presupuestal, para cubrir las demandas de infraestructura para diferentes municipios donde supuestamente tienen presencia.

Refirió que la Dirección general de gobierno, ha incumplido con las promesas firmadas y no se han quedado el año pasado sin un financiamiento.

Cabe señalar que tras tres horas de mantener paralizada la circulación en la avenida Juárez frente a casa oficial, trasladaron su campamento frente a palacio de gobierno, donde se pelearon por un espacio en las jardineras del zócalo, toda vez que los docentes de nivel de educación indígena ya habían apartado los mejores lugares para pernoctar.

