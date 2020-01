Maestros de educación indígena desquician la capital, en su primer día de movilización

-Frenan el regreso a las aulas perjudicando a miles de alumnos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Al rededor de las 7:00 horas arribaron al zócalo de la capital oaxaqueña maestros del nivel de educación indígena, adheridos a la sección XXII para realizar un plantón y paro de actividades por 72 horas programado para los días 8, 9, y 10 de enero.

Pasadas las 10:00 horas y luego de instalar su campamento, aproximadamente unas 200 casas de campaña se enfilaron hacia el crucero de la ex Volkswagen, carretera 190, así como la terminal de primera clase de Autobuses de Oriente ADO, provocando un congestionamiento vial muy importante, en el marco del regreso a clases de miles de niños tras el período vacacional decembrino y que estos docentes decidieron prolongarse sus vacaciones dejando en el abandono a sus alumnos.

A decir de Héctor Cruz Lomelí, supuesto director general de educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca, las demandas son claras y no han encontrado eco en los responsables de la educación en el estado.

Demandan el reconocimiento como instancia oficial de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO), sin embargo esto puede regresarle el poder a este nivel, y regresar al pasado para manejar las bases a conveniencia, según dice el IEEPO.

Además de Contratación de 1,197 plazas de egresados normalistas, toda vez que de los más de 16 mil docentes que conformaban este nivel, a la fecha suman alrededor de 14 mil mismos que se han jubilado o fallecido y esas plazas no han sido recuperadas.

En cuanto al supuesto rechazo a los becarios, el planteamiento de la DGEPOO es que la SEP y el IEEPO asuman la responsabilidad obrero patronal toda vez que la beca no existe un convenio de participación laboral.

En tanto el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), mediante un comunicado enfatizó que sobre la solicitud central en el pliego de demandas de los casi 15 mil profesores de Educación Indígena, el Instituto informó que no está en el ámbito de su competencia, por lo que cualquier planteamiento, en materia de una posible reforma legislativa, deberá tratarse ante el Congreso del Estado en el contexto del marco legal federal.

Además refirió que es IMPROCEDENTE, VOLVER AL PASADO COMO PIDEN MAESTROS DEL NIVEL INDÍGENA

Lo que piden los maestros del Nivel Indígena no es procedente, más ahora que hay una nueva relación con los gobiernos federal y estatal, del presidente y del gobernador han recibido atención y diálogo.

Por eso la SEP, el IEEPO y la dirigencia magisterial, atienden las peticiones de los diferentes niveles educativos, a través de las Mesas Tripartitas.

No se puede volver al pasado, cuando eran juez y parte, empleado y empleador, cuando controlaban las plazas y la estructura de la autoridad educativa.

En el comunicado también señala que han contratado a todos los egresados normalistas del nivel de educación indígena y además, a personal docente de manera temporal, para atender las necesidades más urgentes.

Ya están autorizadas por el gobierno federal 400 becas destinadas a jóvenes nativos de las comunidades, para cubrir en lo inmediato los requerimientos de maestras y maestros en las zonas indígenas del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario