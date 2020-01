Incautan en casa de líder sindical de Oaxaca, autos robados y animales exóticos en cautiverio

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La Guardia Nacional y las fuerzas estatales de seguridad activaron un operativo en la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca, en una propiedad de los lideres locales de un sindicato materialista donde se incautaron autos robados y animales exóticos en cautiverio.

En la incursión donde participaron también elementos del ejército mexicano y elementos de la Agencia Criminal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General de Justicia (FGJO), se incautaron cinco vehículos con reporte de robo, 1 cocodrilo, un puma y 2 pavo reales.

El secretario de seguridad pública Ernesto Salcedo, precisó que el cateo fue bajo una orden judicial y fue para lograr la captura de los lideres del sindicato Libertad Juan e Ivan Luis Villaseca, implicados con el crimen organizado y en el ataque a policías registrado este martes en inmediaciones del municipio de Santa Cruz Amilpas, donde tres civiles resultaron heridos, luego de una balacera donde disputaban una obra de pavimentación al sindicato de la CATEM.

El mando informó que en el lugar de la agresión se logró la captura de 7 sujetos implicados en la agresión, pero lograron darse a la fuga los responsables intelectuales, contra quien se desplegó una persecución, identificando que habían buscado refugio en un domicilio ubicado en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, donde se logró una orden judicial, que permitió el cateo e incautación de las unidades robadas y el rescate de los animales en cautiverio.

Dijo que tras la incursión, lograron evadirse los lideres del sindicato Libertad, que siguen prófugos de la justicia.

El Sindicato Libertad ha protagonizado desde su surgimiento una lucha violenta y encarnizada con sindicatos como la CTM, la organización 14 de Junio y recientemente contra la CATEM.

El pasado 23 de marzo del 2019 Juan Luis Villaseca fue detenido y luego liberado después de que fue capturado.

El dirigente fue detenido por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, pero sus agremiados se movilizaron para exigir su liberación, luego de que cerraron cruceros en la capital de Oaxaca y la zona conurbada, entre ellas la carretera federal 190 en la salida hacia las regiones de la Cuenca del Papaloapan e Istmo de Tehuantepec, el crucero del monumento a Benito Juárez, avenida Hornos en el municipio de Santa Lucía del Camino, el crucero frente al centro comercial Plaza Bella.

Juan Luis Villaseca es hermano de Ivan Erik, otro dirigente de la agrupación. Su padre, Armando Luis Martínez junto con sus hijos fundó la agrupación Sindicato Libertad a la muerte de su hermano, el dirigente de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP), Juan Luis Martínez, ocurrida en marzo de 2013.

El líder del Sindicato Libertad fue acusado del homicidio de Armando Luis Martínez –su tío— y detenido el 11 de diciembre de 2016, sin embargo, fue liberado en septiembre del 2017, luego de que magistrados de la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia le otorgaran la libertad por considerar que no existían elementos de su probable responsabilidad en los hechos.

También Juan Luis Villaseca fue detenido por tráfico de drogas al menudeo, pero un juez de distrito le concedió un amparo para salir bajo fianza.

