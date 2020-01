Inaugura INPI nuevo edificio de niños indígenas en Jocotepec

La Alicia, Santiago Jocotepec, Oaxaca.- El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, Juan José García Ortiz y la Directora del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Tuxtepec, Lucina Martínez Regules, inauguraron éste miércoles el nuevo edificio de la Casa del Niño Indígena de éste municipio que beneficia a la población chinanteca con una inversión de alrededor de 12 millones 408 mil pesos.

El funcionario federal hizo extensivo los saludos del Director General del INPI, Adelfo Regino Montes quien ha instruido a impulsar y promover una política incluyente que busca mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de Oaxaca y de México, por ello; es de gran importancia éste espacio de formación y de apoyo a la alimentación y hospedaje a los educandos.

Asimismo reiteró que con la inversión que se destina a éste proyecto, no solo se busca la formación académica, sino también en el fortalecimiento de la colectividad, la identidad, la vivencia comunitaria, la libre determinación, y retomar el sentido de pertenencia de los pueblos, reconociendo sus derechos para la reproducción de su forma de vivir y de pensar.

Dijo que el proyecto de rehabilitación integral de la Casa del Niño indígena de ésta comunidad, por el momento atiende a los municipios de San Juan Petlapa, Santiago Camotlán, San Juan Lalana y Jocoteoec, mismo que se ejecutó a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, que impulsa el gobierno federal a nivel nacional en las poblaciones indígenas.

García Ortiz, explicó que las nuevas instalaciones consta de tres edificios, en el primero están los dormitorios con sanitarios de mas de 60 niñas y niños indígenas de la zona chinanteca y el segundo se ubican la sala de uso múltiples, la dirección y sanitarios.

El Titular del INPI en Oaxaca, sostuvo en el acto inaugural que en el tercer y último edificio del proyecto de rehabilitación integral se encuentran las cocinas comedor y de humo, asi como; áreas exteriores con cancha de uso múltiples, cercado perimetral y alumbrado de acceso.

Por su parte; Lucina Martínez Regules, indicó que con la apertura de este edificio se abre las puertas para que más niñas y niños indígenas puedan continuar con sus estudios en un espacio de tranquilidad, libre de violencia y donde siempre imperará el respeto mutuo.

También reconoció la labor de la Coordinadora de la Casa del Niño Indígena, Virginia Mata Apolinar, El Contralor Social de la obra, Néstor Verdeja Manuel, el Comité de Apoyo, Héctor Justo Bautista y las ecónomas, por su empeño de atención y compromiso en vigilancia de la ejecución del proyecto que será en beneficio de la niñez indígena de ésta zona del Papaloapan.

