Hermano de Arturo García, es acreditado como Presidente de Jalapa de Díaz

-Este martes Jesús García Velázquez, recibió la acreditación como Presidente

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes fue acreditado como Presidente de Jalapa de Díaz Jesús Ernesto García Velázquez, hermano del extinto Presidente Arturo García, a quien asesinaron el pasado 23 de diciembre mientras se encontraba en un convivio con su personal.

En días pasados se informó que Jesús García podría ser presidente municipal de Jalapa de Díaz, debido a que era el suplente de su hermano, sin embargo se decía que no aceptaría la presidencia, pero este martes ya recibió su acreditación de manos de Antonio Cabrera Villalba, director del Gobierno de Oaxaca.

El Coordinador de atención regional de la Cuenca del Papaloapan Víctor Manuel Virgen Carrera, señaló que a partir del momento que recibió su acreditación ya asumió la Presidencia de Jalapa de Díaz, y es posible que a partir de este miércoles ya esté despachando en su municipio, pues se sabe que a partir de este lunes 6 de enero el personal y regidores reanudaron el servicio en atención a la población en el palacio municipal.

Así mismo, informó que debido a que el sindico hacendario Javier Terrero también fue ultimado, su suplente tuvo que tomar el cargo.

Así mismo, el Coordinador dijo que siguen los operativos por parte de la policía estatal y el ejército mexicano para restablecer la paz en el municipio de Jalapa de Díaz.

