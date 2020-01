Emite SEGOB declaratoria de emergencia para ocho municipios de Oaxaca por sismo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que la Secretaría de Gobernación ha declarado ocho municipios en emergencia para el estado de Oaxaca.

El titular de la CEPCO, Heliodoro Díaz Escárraga indicó que con base a la indicación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se realizó la solicitud de emergencia por los efectos que dejó el sismo de intensidad 6.0, ocurrido el pasado 4 de enero.

Los municipios beneficiados son: Unión Hidalgo, Santiago Niltepec, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santa María Xadani, San Dionisio del Mar, Reforma de Pineda, San Mateo del Mar y Santo Domingo Ingenio.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el Gobierno del Estado, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario