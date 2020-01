Corrección en el tramo del FIT, en proceso de licitación

Con fuente T21.com

Lo anterior se dio a conocer a través del portal Compranet, en donde el FIT emitió la convocatoria de Corrección de 56 kilómetros (km) de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía ferroviaria, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z.

Esto corresponde al tramo Medias Aguas-Ubero km 95 + 928 al 137 + 564, en los estados de Veracruz y Oaxaca.

En dicho tramo se efectuará el desmontaje de vía antigua incluyendo la colocación de nuevas piezas como rieles, fijaciones, durmientes, balasto, subbalasto, señales, y todos aquellos elementos que conforman la súper estructura de la vía actual, así como los aparatos de desvíos.

De acuerdo con el documento, el plazo de ejecución de los trabajos estima 302 días naturales, del 03 de febrero de 2020 al 30 de noviembre de 2020.

Destaca que el acto de fallo se llevará a cabo el próximo 22 de enero de 2020 y el contrato se realizará en pesos, el cual se firmará el 29 de enero de 2020 en las instalaciones del FIT.

Las propuestas que compiten deberán ser mínimo de 37.5 puntos y máximo 50 en la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será desechada; en la propuesta económica el puntaje máximo es de 50 unidades. Por lo que, contemplando ambos rubros, la propuesta que sume mayor cantidad será a la que se le adjudique el contrato.

Resalta que estas obras se dan como parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto que comprende la ampliación de los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y el de Coatzacoalcos, en Veracruz, además de la modernización de las vías del tren de carga que ya existen y que conectan al océano Pacífico con el Golfo de México, con el fin de brindar una opción de conexión a Asia con la costa este de los Estados Unidos.

Comentarios

