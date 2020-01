Aumento del 3% al Ramo 33, complica presupuesto para comunidades de Jacatepec

-Afirmó el presidente Víctor Raúl que en años anteriores se había aumentado el 11% y que esta medida de austeridad afecta al municipio.

Alex Morales

Santa María Jacatepec.- Ante un año complicado en el municipio de Santa María Jacatapec, debido a conflictos internos, en este nuevo ejercicio el edil Víctor Raúl Hernández López, busca seguir dando resultados a su gente, sin embargo con el aumento del 3% al Ramo 33 Fondo 3, ve complicado que el presupuesto a las comunidades aumenten en este año a comparación de que en los últimos 2 años, el presupuesto había aumentado un 11%, por lo que añadió que probablemente los recursos se conservarían de la misma manera que en el 2019.

Dijo también que esta medida de austeridad preocupa a su municipio, puesto que en las comunidades todavía existen rezagos en los servicios básicos así también explicó que se requiere de inversión al mejoramiento urbano de la cabecera municipal, no obstante dijo que habrá esperar el monto que destine la Federación para dar una cifra de cuanto le corresponde a este municipio.

Sin embargo detalló que existe el trabajo de gestión por lo que abundó que tocará las puertas ante la distintas instancias Gubernamentales para obtener apoyos, así mismo mencionó que gracias a las gestiones del Congreso Federal se han logrado proyectos como es el caso de la Casa de Salud en la comunidad de Vega del Sol, donde se invertirán alrededor de 11 millones de pesos por lo que agradeció al Legislador Irineo Molina, por este logró que beneficiará varias familias en ese lugar.

En lo que respecta a la mezcla de recursos Estatales, señaló Hernández López que aunque ha sido a cuenta gotas los apoyos, manifestó que se ha logrado obtener algunos proyectos, sin embargo dijo esperar que en este nuevo ejercicio el Gobierno del Estado tenga la voluntad para atender a los municipios e ir sacando los rezagos que persisten en la entidad.

Por último mencionó que mientras espera que se dé a conocer el Periódico Oficial de la Federación para conocer los montos que le corresponden a cada municipio, mencionó que se está enfocando en la renovación de sus autoridades auxiliares para ir preparando el Consejo de planeación de cara a los trabajos de este 2020.

