Solo un 30% de los contribuyentes, pagó impuesto de mantenimiento de panteones

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de Panteones Gerardo Sánchez, señaló que los ciudadanos que tienen un espacio en los panteones del municipio, son renuentes en pagar el impuesto del mantenimiento, debido a que durante el año pasado solo se regularizó un 30% de los contribuyentes.

Explicó que a pesar de los descuentos que tienen la ciudadanía acude muy poco a pagar, y solo hasta que ven una urgencia o necesitan realizar un trámite en sus perpetuidades, es cuando pagan los impuestos.

Y es que de un 100% de los contribuyentes, un 70% no paga el impuesto del mantenimiento, por lo tanto con los descuentos que ofrecen buscan que sean más los que se pongan al corriente en este año.

En cuanto a los trabajos de la ampliación del panteón, dijo que ya están condicionando una segunda etapa, debido a que la primera ya tiene una ocupación del hasta 80% de los 320 que se condicionaron en la primera etapa.

Y explicó que en esta ampliación del panteón Nuevo Despertar se quieren tener un orden por eso están abriendo por etapas; así mismo puntualizó que el atraso en estos trabajos se deben a que las máquinas que utilizan para condicionar los espacios, también se requieren en otras obras y por eso van avanzando poco a poco.

