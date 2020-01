Vecinos de la Colonia Volcanes, se inconforman por construcción de complejo

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la colonia volcanes exigieron la intervención de las autoridades por los diversos daños que ocasiona la construcción de un complejo departamental de lujo, ubicado en las calles de Nudo Mixteco y Ajusco.

José Servin Bolaños portavoz de los inconformes, indicó que la obra ha generado daños en el pavimento de las vialidades, así como en el suministro de agua potable a pesar que no ha entrado en funcionamiento todavía

Señaló que piden la revisión de las licencias de construcción debido a que esta obra, que contempla 60 departamentos de lujo, el costo del mantenimiento es muy alto lo que afectaría directamente a más de 3 mil habitantes de la colonia.

“Queremos saber de qué manera se autorizó y como se autorizó y como se va a resolver el tema de servicio agua, drenaje porque eso nos va afectar”.

Señaló que conocen que los permisos otorgados son del municipio de Oaxaca de Juárez y SAPAO, de administraciones pasadas por lo que solicitaron la intervención inmediata antes de que tomen otras medidas.

En este sentido manifestó que son al menos 500 viviendas afectadas con el suministro de agua potable, ya que se ha reducido el suministro de agua una vez al mes, debido a la cantidad de agua que recauda este conjunto habitacional.

