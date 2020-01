Se termina conflicto en San Bartolo, Dávila ratifica a Paulino Soto como Agente

-Denuncia Paulino Soto que en fechas anteriores, se violaron los sellos que tenía puesto la Agencia de San Bartolo.

Damaris Ramírez

Tuxtepec, Oaxaca a 07 de Enero del 2019.- Este martes se terminó el conflicto que mermaba en la comunidad de San Bartolo, a través de una reunión que sostuvieron esta mañana Paulino Soto Agente Municipal de este lugar y el Edil Municipal de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila, al finalizar está junta, Dávila platicó con los sanbartolenses, a quienes les externó los puntos que se abordaron durante la reunión.

Dávila ratificó a Paulino Soto como Agente Municipal de San Bartolo, pues explicó que el Gobierno Municipal no tiene la jurisprudencia para destituir a Paulino Soto de su cargo, toda vez que él fue elegido por el pueblo para ocupar este cargo, también aclaró que la actual administración aún no había nombrado a ningún encargado de la comunidad, sin embargo de no haberse resuelto este conflicto, el siguiente paso era buscar uno.

Paulino Soto denunció que en fechas anteriores fueron violados los sellos que mantenían cerrada la Agencia de San Bartolo, por lo que al ingresar ayer a las instalaciones se percataron que una de las computadoras estaba encendida, por lo que comenzarán a realizar trabajos de investigación para verificar que no se haya perdido información.

Otro de los puntos importantes que se abordaron durante la reunión fue el tema del puente de San Bartolo, Dávila pidió al pueblo de San Bartolo tener un poco de paciencia, pues están a la espera de que lleguen tres vigas que sostiene la estructura para comenzar a ensamblar el puente.

Cabe mencionar que esta reunión se dio luego de que Paulino Soto rindiera su informe de actividades a la comunidad de San Bartolo este lunes por la noche, tal y como lo exigía un pequeño grupo de opositores, razón por la cual al finalizar esta rendición de cuentas, el agente municipal y la ciudadanía que lo respalda procedieron a romper los candados que tenía la agencia, para ingresar a las instalaciones.

Durante la reunión, Dávila reconoció que Paulino Soto cumplió con las peticiones que hizo un grupo de opositores, denostando que su administración es trasparente, a su vez el Edil comprometió a buscar gestionar un recurso en apoyo a las sanbartoleñas artesanas.

Comentarios

