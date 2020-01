Sánchez Cordero admite fracaso económico en 2019

Con fuente Forbes

En 2019 no se alcanzó la meta de crecimiento económico que se planteó el gobierno de México, reconoció la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

No obstante, la funcionaria reconoció que algunos indicadores económicos tuvieron comportamientos favorables, como la inflación, el tipo de cambio y la balanza comercial.

“En un contexto internacional desfavorable, la disciplina fiscal es un sólido soporte para la estabilidad macroeconómica. Ese es un gran logro de la política económica del gobierno”, sostuvo en conferencia de prensa.

El año pasado, refirió, fue un periodo de reestructuración y transformación para atender tareas pasadas y las que se han sumado a esta nueva etapa.

Migración, tema pendiente

Por otro lado, Sánchez Cordero destacó que México continuará con su tradición de asilo y refugio, tanto a ciudadanos centroamericanos como a los de otras latitudes que busquen en este país un mejor destino.

Sin embargo, aseguró que no se permitirá un país sin ley ni autoridades, ni un territorio libre de acción para las bandas traficantes de personas.

En ese sentido, la secretaria reiteró la necesidad de conocer la identidad de quienes ingresan al país para que puedan ser protegidos, al igual que estén obligados a respetar la ley y las autoridades del territorio.

La titular de Segob aseguró que el flujo migratorio disminuyó a partir de agosto de 2019, en comparación con el primer semestre de dicho año, lo cual coloca a los últimos registros como equiparables a los mostrados en 2017.

Comentarios

