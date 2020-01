Puerto Escondido prepara su Torneo “Pesca Del Pez Dorado 2020”

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Sol, arena y la hospitalidad del pueblo de Puerto Escondido abrirá los brazos a visitantes nacionales y extranjeros en su ya tradicional Torneo de Pesca del Pez Dorado 2020, a realizarce los días 18 y 19 de enero y que este año, celebra su octava edición.

Freddy Gil Pineda Gopar, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, precisó que Puerto Escondido es un destino turístico que siempre está de moda, y que este torneo de pesca deportiva ha ido creciendo, actualmente tiene una bolsa de premiación de más de 900 mil pesos, con participantes de Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Perú.

Pineda Gopar, invitó a disfrutar del nuevo rostro de Puerto Escondido además de disfrutar de las actividades culturales a la par de este torneo de pesca deportiva.

Por su parte Juan Carlos Rivera Castellanos, titular de la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR), añadió que hay total respaldo a todos los eventos que den realce turístico a la costa oaxaqueña y auguró que el torneo de de pesca del Pez Dorado 2020 en Puerto Escondido, será un gran evento, mismo que esta perfectamente organizado.

Además felicitó al presidente municipal de San Pedro Mixtepec Freddy Gil Pineda Gopar, por ser el gran líder de este proyecto.

Cabe mencionar que en la presentación del torneo, también estuvo presente el club FRAGATAS uno de los iniciadores de este torneo.

