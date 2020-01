Piojo Herrera disfruta sus vacaciones en Oaxaca previo al Clausura 2020

Con fuente RÉCORD

El timonel de las Águilas aprovechó sus descansos para visitar el pueblo mágico de Mitla

Luego de conseguir el subcampeonato del Apertura 2019 con América y a unos días de que inicie el Clausura 2020, el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, disfruta de sus vacaciones en Oaxaca.

A través de redes sociales, fue compartido una serie de postales donde se observa al estratega realizando un tour en la Casa Espadín en el pueblo mágico de Mitla.

Cabe señalar que el pasado 30 de diciembre, América dio comienzo a unas mini vacaciones de 11 días previo a enfocar ya rápidamente la cabeza en el siguiente torneo. La mayoría de los jugadores y cuerpo técnico deben presentarse hasta el próximo 10 de enero.

Las Águilas descansarán el primer partido de la próxima campaña al igual que Rayados y regresarán a la actividad contra Tigres en la Jornada 2 el sábado 18 de enero en el Estadio Azteca.

