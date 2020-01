Mujeres indígenas gobernarán 20 de 413 municipios indígenas en Oaxaca

-Esta cifra representa el 4 por ciento del total; problema cultural y estructural, advierte Diputada Comunicado San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La ausencia de paridad en los pueblos originarios de Oaxaca se deriva de un problema estructural y cultural que amerita la atención, así lo señaló la Diputada Elisa Zepeda Lagunas, luego de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), informara que en solo 20 de 413 municipios indígenas que tuvieron elección municipal en el 2019, habrá una mujer presidenta. El IEEPCO detalló que en total, mil 571 mujeres ocuparán un cargo en los municipios regidos por sistemas normativos internos, sin embargo, solo 20 de ellas encabezarán los trabajos. “Las mujeres solo presidirán los trabajos en el 4 por ciento de los municipios que renovaron su autoridad municipal en el 2019, esto es producto de la falta de oportunidades. Demanda trabajo comunitario urgente para derivar paradigmas”, señaló Elisa Zepeda. La también Presidenta de la Comisión de Administración y procuración de justicia del Congreso oaxaqueño, añadió que en 137 de los 413 municipios se acreditó un cabildo paritario, 79 más que en las elecciones pasadas. “En el Congreso respetamos la autonomía de cada uno de los municipios y trabajamos por otorgarles a las mujeres indígenas las herramientas legales para exigir sus derechos políticos”, puntualizó Zepeda Lagunas. En meses pasados, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución, con ello se establece la paridad en la elección de autoridades de municipios indígenas de Oaxaca.

