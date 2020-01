“Joker” logra 11 nominaciones a los premios BAFTA

-En segundo lugar, con 10 nominaciones cada uno, van “El irlandés” y “Había una vez en Hollywood”

“Joker”, la historia de origen del villano de cómics, lidera las nominaciones para los premios de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión (BAFTA), postulando a 11 reconocimientos en los principales premios de cine de Gran Bretaña.

En segundo lugar, con 10 nominaciones cada uno, van “El irlandés”, drama de gángsters dirigida por Martin Scorsese de Netflix, y “Había una vez en Hollywood” de Quentin Tarantino, que ganó el domingo ganó en los Globos de Oro como Mejor Comedia/Musical. El drama de la Primera Guerra Mundial “1917” obtuvo nueve nominaciones, también recién coronado en los Globos de Oro como Mejora Drama y con el premio para el británico Sam Mendes como Mejor Director. Los cuatro filmes competirán el 2 de febrero en Londres contra la oscura y cómica “Parásitos” del director surcoreano Bong Joon-ho, tanto por el reconocimiento a Mejor Película en los premios como por Mejor Director. A la fecha, “Joker” ha recibido el León de Oro en Festival de Cine de Venecia, con el premio a Mejor Actor de Drama en los Globo de Oro para su protagonista Joaquin Phoenix. La cinta está nominada en las categorías de Mejor película, Dirección, Actor principal, Reparto, Guión adaptado, Fotografía, Montaje, Banda sonora original, Diseño de producción, Maquillaje y peluquería, y Sonido. Actor principal En la categoría de mejor actor principal, Phoenix competirá contra el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio por “Había una vez en Hollywood”, Adam Driver por el drama de Netflix “Historia de un matrimonio”, el ganador del Globo de Oro Taron Egerton en la película biográfica musical “Rocketman”, y Jonathan Pryce por el drama “Los dos papas”. Las nominadas a la actriz principal son Scarlett Johansson por “Historia de un matrimonio”, Saoirse Ronan por la última adaptación de “Mujercitas”, Charlize Theron por “El escándalo”, Jessie Buckley por el drama musical “Wild Rose: sigue tu propia canción” y Renee Zellweger por “Judy”, en la que interpreta a la actriz Judy Garland, un papel que le valió un Globo de Oro. Johansson también fue nominada como actriz de reparto por “Jojo Rabbit”, una sátira cómica ambientada durante la Segunda Guerra Mundial que en total obtuvo seis nominaciones. Se enfrenta a la competencia de Laura Dern en “Historia de un matrimonio”, Florence Pugh por “Mujercitas” y Margot Robbie, dos veces nominada por “El escándalo” y “Había una vez en Hollywood”. Entre los nominados a Mejor Actor de reparto se encontraban Al Pacino y Joe Pesci por “El irlandés”, Tom Hanks por “Un buen día en el vecindario”, Anthony Hopkins por “Los dos papas” y Brad Pitt por “Había una vez en Hollywood”.

