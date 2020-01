Irak confirma que ha recibido una carta de EE.UU. con el borrador sobre la retirada militar de su territorio

Con fuente ActualidadRT

El primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, confirmó este martes que el lunes recibió de EE.UU. un borrador sobre la posible retirada de sus tropas del territorio del país árabe, informa Reuters.

Abdul Mahdi dijo haber recibido una carta del Ejército del país norteamericano sobre la salida de los soldados estadounidenses de Irak. Asimismo, detalló que las versiones en inglés y en árabe no son idénticas, por lo que el Gobierno iraquí ha solicitado explicaciones.

La situación en la región se ha vuelto explosiva desde que el pasado jueves un ataque aéreo lanzado por el Pentágono en Bagdad acabara con la vida de 12 personas, entre ellas el general iraní Qassem Soleimani y el líder de Kataib Hezbolá y de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al Muhandis.

Situación explosiva

En respuesta, el presidente del país persa, Hasán Rohaní, aseguró un día después que “Irán y oros países que buscan la libertad en la región vengarán” la muerte de Soleimani, considerado un héroe nacional.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Washington “ha establecido como objetivo 52 sitios iraníes […] algunos de muy alto nivel y muy importantes para Irán y la cultura iraní”, y prometió que “serán golpeados muy rápido y muy duro” si intereses o ciudadanos estadounidenses son atacados por Teherán.

Tres días después del asesinato de Suleimani, el Parlamento de Irak aprobó una resolución que pone fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo iraquí y les prohíbe “usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón”. En respuesta, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer al país árabe “sanciones como nunca antes han visto” en el caso de se concrete una retirada forzada de los militares del territorio iraquí.

Misiva filtrada

Este lunes se filtró una carta que el general de brigada y comandante de la misión especial militar de EE.UU. en Irak, William Seely, envió al jefe del Comando de Operaciones Conjuntas del país árabe en la que informaba de la retirada de los efectivos estadounidenses con el fin de reposicionarse.

Sin embargo, el Pentágono desmintió posteriormente dicha información. Un general de alto rango precisó que la cara en cuestión no era más que un borrador “mal redactado” y sin firmar que tenía como objetivo recalcar el aumento de los movimientos de las ropas. En la misma línea, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, reiteró que no existen planes de retirada.

Sobre esta cuestión, Abdul Mahdi declaró que si realmente se trata de un borrador —como aseguran los funcionarios estadounidenses—, Washington debería enviar otra misiva para aclarar esta situación.

Se estima que en territorio iraquí actualmente hay alrededor de 5.200 soldados estadounidenses. Si EE.UU. retira finalmente sus tropas de Irak, pondrá fin a una presencia militar de 17 años en ese país. En 2011 Washington ya retiró a sus militares de Irak, pero regresaron en 2014 bajo invitación del Gobierno iraquí para que ayudaran a sus militares a combatir el Estado Islámico.

