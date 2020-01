Con INSABI, IMSS e ISSSTE solo atenderán casos de emergencia: SNTSA

– No cualquier persona puede acudir al IMSS o ISSSTE a recibir atención médica.

Damaris Ramírez

Tuxtepec, Oaxaca a 07 de Enero del 2020.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) únicamente podrán brindar servicios médicos en caso de verdadera emergencia, hasta que el paciente se encuentre estable y pueda ser trasladado a otro nosocomio, tal y como lo marca la normativa, razón por la que no cualquier persona podrá recibir atención médica en estos hospitales, como estuvo circulando en diferentes medios de comunicación.

El Secretario General de la Subsección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Isaías Ramos Aragón, indicó que a partir de este primero de enero, no existen las pólizas para recibir atención médica por parte de lo que era el Seguro Popular, lo que hoy se conoce como INSABI, razón por la que las personas podrán asistir a estos nosocomios y recibir consultas presentando la CURP, la credencial de elector o acta de nacimiento, siempre y cuando no pertenezcan a servicios como el IMSS, ISSSTE o SEDENA.

El doctor reiteró que no cualquier persona pueda atenderse en el IMSS e ISSSTE, toda vez que los derechohabientes de estas instituciones podrán recibir atención médica de manera normal, mientras que aquellos que no son derechohabientes deberán acudir a las instalaciones que antes eran del Seguro Popular y hoy se llaman INSABI.

El médico explicó que la institución del ISABI carece de infraestructura, pues únicamente se hizo el cambio de nombre de esta institución, pues son las mismas instalaciones que antes ocupaba el seguro popular, las que hoy utiliza el INSABI.

Referente al reciente anuncio que hizo el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, acerca de la donación de un terreno que otorgó la familia Sostenes Bravo, señaló que este predio será utilizado para sustituir las instalaciones del IMSS y no las del INSABI, el Doctor Iván Ramos aseguró que los tres hospitales de Tuxtepec necesitan ser remplazados, pues estas instituciones se encuentran rebasadas.

