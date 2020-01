Hay importantes avances en la atención de la Educación Indígena en Oaxaca: IEEPO

-El Instituto reitera al magisterio oaxaqueño, su permanente disposición al diálogo y les exhorta a continuar su importante labor en las aulas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de enero de 2020.- De manera coordinada, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la dirigencia magisterial, atienden las peticiones de los diferentes niveles educativos, a través de las Mesas Tripartitas, con pleno respeto a la normatividad aplicable y a los derechos de los trabajadores de la educación.

En este sentido, ya están autorizadas por el Gobierno Federal 400 becas como parte de la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena, que están destinadas a jóvenes nativos de las comunidades para cubrir en lo inmediato los requerimientos de maestras y maestros en las zonas indígenas del estado, cuidando la preservación y rescate de las 16 lenguas originarias de Oaxaca, así como sus 177 variantes dialectales.

También, se han contratado de manera coordinada con el magisterio a todos los egresados normalistas del nivel de educación indígena y adicionalmente, personal docente de manera temporal, para atender las necesidades más apremiantes de las regiones indígenas del estado.

Sobre la solicitud central en el Pliego Petitorio del Nivel de Educación Indígena respecto al reconocimiento de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO), el Instituto informa a la ciudadanía y al magisterio que no está en el ámbito de su competencia, por lo que cualquier planteamiento, en materia de una posible reforma legislativa, deberá tratarse ante el Congreso del Estado en el contexto del marco legal federal.

El IEEPO reitera al magisterio oaxaqueño, su firme disposición al diálogo y exhorta a los docentes del nivel de Educación Indígena a continuar su importante labor educativa en las aulas, privilegiando el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, ya que en el contexto nacional de diálogo permanente en el nivel de los gobiernos estatal y federal, no es congruente negar el derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes indígenas en nuestra entidad.

