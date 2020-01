Gastará gobierno de Dávila más de 80 mil pesos por renta de local en Multiplaza

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Tuxtepec gastará por la renta de un local comercial en la Multiplaza, el cual habilitó como oficina de recaudación de ingresos, un monto aproximado a los 84 mil pesos por un contrato de seis meses, más los gastos generados de consumo de energía eléctrica y agua.

Con información recaudada entre los arrendatarios y arrendadores se constató que las rentas de espacios similares al que adquirió la autoridad municipal son de 14 mil pesos, el cual es el precio más bajo que actualmente se cotiza dentro de la multiplaza.

El ayuntamiento de Tuxtepec realizó un contrato por seis meses, a partir del mes de diciembre, por la renta del local número 18, con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados.

El edil, Fernando Bautista Dávila, indicó en entrevista para este medio que el ayuntamiento habilitó ese espacio con el fin de dar comodidad a la población para realizar el pago del predial, agua y aseo.

Apuntó que el gasto de la renta, el cual no ofreció, se asemeja a lo que han generado en años anteriores por la renta de carpas y sillas que se instalan en la calle frente al palacio municipal, en modo de sala de espera.

Pero la renta de este espacio, que se inició como prueba por medio año, podría extenderse durante todo el 2020 si la población demanda este servicio en ese sitio, adelantó Bautista Dávila.



